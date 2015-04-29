اليمن يتقدم بطلب عضوية فى مجلس التعاون الخليجى الشهر المقبل

قال متحدث رسمى يمنى اليوم الأربعاء أن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية فى مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف المتحدث راجح بادى لرويترز عبر الهاتف من قطر "سنتقدم بخطة فى السعودية الشهر المقبل تعد اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجى."

ويقصف تحالف تقوده السعودية المقاتلين الحوثيين الشيعة فى اليمن منذ أسابيع لكنه لم يستطع الحد من سيطرة المقاتلين المتحالفين مع إيران فى جبهات القتال بالبلاد أو إعداد الساحة لعودة حكومة تدعمها السعودية إلى الحكم.

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