جمارك دبي تتلف عشرة أطنان من العاج

قال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي: "تقوم جمارك دبي بدور حيوي في مكافحة التجارة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المحظورة دولياً بموجب اتفاقية (سايتس)، وفي إطار حرص الدائرة على المساهمة الفاعلة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية البيئة، من خلال المحافظة على التنوع الطبيعي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن تكون بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة آمنة ونظيفة ومستدامة.

وأضاف سعيد أحمد الطاير خلال مشاركة جمارك دبي أمس لوزارة البيئة والمياه حفل اتلاف أكثر من عشرة أطنان من العاج، الخام والمشغول، الذي تمت مصادرته في السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية، وذلك في احتفال خاص أقيم لهذا الغرض في منطقة القصيص بدبي، بحضور معالي الدكتور راشد بن فهد - وزير البيئة والمياه وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الدولة ذات العلاقة بتنفيذ اتفاقية سايتس، وممثلين من المنظمات غير الحكومية في الدولة : "تشارك جمارك دبي بفعالية في الجهود العالمية لتطبيق اتفاقية (سايتس)، فموقع دبي على خط التجارة العالمية بين إفريقيا وآسيا يجعل دور الإمارة مؤثراً في التصدي للتجارة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وتشمل ضبطيات جمارك دبي للعاج محاولات تهريبه عبر الموانئ بكميات كبيرة، وكذلك محاولات تهريبه من قبل بعض المسافرين عبر المطارات بقطع معدودة أو حلي مصنوعة من العاج.

وكشف سعيد أحمد الطاير أن عدد الضبطيات التي أنجزتها جمارك دبي في العام 2014 لمواد محظورة بموجب اتفاقية (سايتس) بصفة عامة قد بلغ 17 ضبطية، من ضمنها 5 ضبطيات لمادة العاج ولمواد مصنوعة من العاج".

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي: "إن من أبرز ضبطيات العاج التي نفذتها جمارك دبي في السنوات الأخيرة ضبطية تمت في مراكز جبل علي الجمركية في العام 2013، شملت 259 قطعة قادمة من بلد إفريقي، ما يعني عملياً صيد نحو 130 فيلا للحصول على العاج منها في عمليات صيد جائر لهذا الحيوان المعرض للانقراض.

وفي العام 2012، أحبطت مراكز جبل علي الجمركية إدخال 215 قطعه عاج قادمة من بلد إفريقي في ضبطية تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون درهم، وتعادل هذه الكميه صيداً جائراً لنحو 108 فيل".

وأكد أن جمارك دبي تحرص على تطوير التعاون مع وزارة البيئة والمياه في مجال تطبيق اتفاقية "سايتس"، من خلال التنسيق الدائم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشتركة مع الوزارة، والاجتماعات المتواصلة للوصول إلى أفضل الآليات لضبطيات المواد المخالفة لاتفاقية "سايتس"، والتعامل مع هذه المضبوطات، ونحرص على التعاون وتبادل المعلومات مع بلدية دبي وكافة الدوائر الحكومية في دبي المعنية بتطبيق الاتفاقية لضمان أفضل مستويات التطبيق.

وأوضح أن جمارك دبي أبرمت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان لتعزيز الجهود الرامية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتعاون بين الجانبين في مجال تدريب المفتشين على إحباط محاولات تهريب هذه الحيوانات والنباتات.

وقال سعيد أحمد الطاير: "إن جهود جمارك دبي في مكافحة التجارة غير المشروعة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تتخطى التصدي لمحاولات تهريب هذه المواد المحظورة، لتصل إلى العمل على توعية المجتمع بأهمية التنوع الطبيعي، ودوره في المحافظة على التوازن البيئي.

وقد قامت الدائرة بتنظيم أربع حملات للتوعية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه لإبراز أهمية حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض، وتم عرض نماذج من المواد التي تم ضبطها ومجسمات ومعلومات توعوية للجمهور في كبرى مراكز التسوق في دبي، كما تم تنظيم حملة توعية مماثلة بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات في مقر مكتب بريد دبي المركزي، وأطلقت جمارك دبي - عبر صفحتيها في موقعي "فيسبوك" و"تويتر" - حملة توعية حول الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وأبرز المخاطر المترتبة على انقراضها".

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