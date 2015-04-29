وقفات احتجاجية للمتعاقدين بتعليم السادات لوقف راتبهم بناءً على منشور المالية

نظم صباح اليوم العاملين المتعاقدين بإدارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية وقفتين الأولى أمام الادارة التعليمية بالمنطقه الثانية وأمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم احتجاجا علي قرار وقف صرف رواتبهم لشهر ابريل بناء على منشور من وزارة المالية لوجود مخالفة قانونية فى التعاقد معهم.

وأكد عدد من العاملين أن إدارة شئون العاملين بالادارة تدعى أنه لا يوجد لهم اوراق بالوزارة وان التعاقد معاهم مخالف للقانون مؤكدين أن إدارة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم طلبت أوراق تعينهم فى الفترة ما بين 1/4/2011 حتى 1/9/2011 طلبت أوراق التعيين.

ومن جانبه أكد مدير الحسابات بإدارة السادات التعليمية ان وقف صرف المرتبات جاء بناء على المنشور رقم 1 لسنة 2015 من وزارة المالية بشأن اجراء تعاقدات جديدة من بعض العمالة بصفة مؤقتة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

ومن جانبه قرر الدكتور هشام عبد الباسط قرر تشكيل لجنة رباعية لبحث أزمة العاملين المتعاقدين واتخاذ القرار المناسب والرد خلال أسبوعين .