ضبط عامل متهم في 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد بسوهاج‎

​​تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة المقدم عمر مهران رئيس مباحث القسم من ضبط متهم هارب من التنفيذ عليه فى قضية “تبديد” ومتهم فى 3 قضايا أخري.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب محمد حلمي أحمد 32 سنة عامل ويقيم بناحية الحلافي – دائرة مركز البلينا والسابق إتهامه في 3 قضايا “سلاح – سرقة – تبديد” بمحكمة سوهاج لحضور جلسة للتنفيذ عليه في قضية تبديد “غيابي شهر”.

وتم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهم، وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 733 إداري مركز نجع حمادي [ سرقة بالإكراه ] ، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة .