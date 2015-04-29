استمرار جهود القوات المسلحة لانتشال الناقلة الغارقة بالنيل بقنا لليوم التاسع

تواصل رجال القوات المسلحة لليوم التاسع على التوالى من جهودهم لانتشال الناقلة الغارقة والتى كانت محملة بـ500 طن من الفوسفات بمياة النيل بمدينة قنا إثر اصطدامها بأحد أعمدة كوبرى دندرة.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن جهود القوات المسلحة ومديرية الرى ما زالت مستمرة من أجل إنتشال الناقلة الغارقة بمياة النيل مؤكدا انه إنتشالها سيكون فى أقرب وقت ممكن طبقا لسير العمل.

وفى سياق متصل، قام رجال القوات المسلحة العاملين بالمنطقة من تقطيع الناقلة إلى أجزاء من أجل سهولة عملية الانتشال نتيجة صعوبة انتشالها كاملة بسبب عمق المياة المتواجدة به وبعدها عن الشاطئ بمسافات كبيرة.