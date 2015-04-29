جامعة المنوفية تشارك في ملتقى التدريب الطلابي العربي بالأردن



> تشارك جامعة المنوفية في الملتقى الحادى والعشرين لتدريب الطلاب بالجامعات العربية في الفترة من 28 الى 30 أبريل الجارى والذى تستضيفه جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن.

ويمثل جامعة المنوفية في الملتقى الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويهدف إلى تبادل عروض التدريب الطلابية خلال إجازة الصيف بين الجامعات العربية المختلفة، كما يتم على هامش الملتقى توقيع بعض الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين التخصصات المختلفة في الجامعات العربية.

وكانت جامعة المنوفية قد حصلت في العام الماضى 2014 على المركز الأول بين الجامعات العربية من حيث عروض التدريب التى قدمتها والتى قبلتها خلال ملتقى التدريب السابق.