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تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بعد دقائق من بدايته بالدقهلية

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تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بعد دقائق من بدايته بالدقهلية تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بعد دقائق من بدايته بالدقهلية
الطلاب استخدموا الهاتف المحمول لإرسال الامتحان إلى المدرسين

كتب : صالح رمضان منذ 8 دقائق

تمكن طلاب الثانوية العامة بالدقهلية من تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي بعد دقائق من بدايته وأرسلوه خارج اللجان باستخدام الهواتف المحمولة، مستغلين تراخي المراقبين في تطبيق التعليمات بعدم دخول المحمول اللجان.

وتمكن الطلاب من تسريب ورقة الامتحان كاملة إلى مدرسين وزملاء لهم بالخارج، والذين قاموا بحل الامتحان وإعادته للطلاب بنفس الطريقة من خلال المحمول.

فيما تمكن أولياء الأمور والمدرسون من تصوير ورقة الأسئلة، وتم توزيعها على مراكز الدروس الخصوصية التي تحاول مساعدة طلابها في الغش داخل اللجان.

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امتحان اللغة الإنجليزية المسرب

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