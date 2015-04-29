أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية يخصص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة بالمحافظة

Google+ Print
محافظ الغربية يخصص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة بالمحافظة محافظ الغربية يخصص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة بالمحافظة
طالب سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بضرورة مراعاة الدقة فى معاينة الأراضى التى يتم التبرع بها من المواطنين لبناء المدارس والمعاهد، ومراجعتها مراجعة دقيقة وعدم الموافقة عليها إلا بعد موافقة الجهات المعنية من زراعة وبيئة وغيرها، حرصا على عدم التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى عقد اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وسامية محرز سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وناقش المجلس مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتى بلغت نسبة التنفيذ منها 72% من 1/7/2014 وحتى الآن، كما ناقش البيان الشهرى بموقف الإيرادات فى ضوء المستهدف وماتم تحصيله، حيث بلغت أعلى نسبة للتحصيل ببسيون وقطور بنسبة 77%، بالإضافة إلى ما تم مناقشته من استعدادات المحافظة لامتحانات نهاية العام، بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة الأبنية والتعليمية ومديرية الأمن، وأكد الجميع حرصهم على تأمين لجان الامتحانات والكنترولات حتى الانتهاء من الامتحانات وظهور النتيجة.

وطالب محافظ الغربية رئيس شركات المياه والكهرباء بضرورة توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك من المياه والكهرباء بالتعاون مع وسائل الإعلام والأوقاف، مؤكداً ضرورة مراقبة السلع والمتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق، وقدم المحافظ الشكر لكل من وكيل وزارة ومدير مباحث التموين بالغربية على مجهوداتهم فى مراقبة الأسواق ووصول السلع لمستحقيها بالأسعار المناسبة.

وناقش المحافظ أيضا ظاهرة انتشار نباشى القمامة وظاهرة القطط والكلاب الضالة الناقلة للأمراض، وقرر تخصيص 3 آلاف جنيه لكل مركز ومدينة، فيما عدا مدينتى طنطا والمحلة الكبرى، وتخصيص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

وخلال الجلسة وافق محافظ الغربية على إقامة محطة صرف صحى بقرية الرملية مركز طنطا وإزالة مبنى مدرسة بكفر حجازى مركز المحلة الكبرى، وإعادة بنائها للقضاء على كثافة الفصول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل