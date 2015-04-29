محافظ الغربية يخصص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة بالمحافظة

طالب سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بضرورة مراعاة الدقة فى معاينة الأراضى التى يتم التبرع بها من المواطنين لبناء المدارس والمعاهد، ومراجعتها مراجعة دقيقة وعدم الموافقة عليها إلا بعد موافقة الجهات المعنية من زراعة وبيئة وغيرها، حرصا على عدم التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى عقد اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وسامية محرز سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وناقش المجلس مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتى بلغت نسبة التنفيذ منها 72% من 1/7/2014 وحتى الآن، كما ناقش البيان الشهرى بموقف الإيرادات فى ضوء المستهدف وماتم تحصيله، حيث بلغت أعلى نسبة للتحصيل ببسيون وقطور بنسبة 77%، بالإضافة إلى ما تم مناقشته من استعدادات المحافظة لامتحانات نهاية العام، بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة الأبنية والتعليمية ومديرية الأمن، وأكد الجميع حرصهم على تأمين لجان الامتحانات والكنترولات حتى الانتهاء من الامتحانات وظهور النتيجة.

وطالب محافظ الغربية رئيس شركات المياه والكهرباء بضرورة توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك من المياه والكهرباء بالتعاون مع وسائل الإعلام والأوقاف، مؤكداً ضرورة مراقبة أسعار السلع والمتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق، وقدم المحافظ الشكر لكل من وكيل وزارة التموين ومدير مباحث التموين بالغربية على مجهوداتهم فى مراقبة الأسواق ووصول السلع لمستحقيها بالأسعار المناسبة.

وناقش المحافظ أيضا ظاهرة انتشار نباشى القمامة وظاهرة القطط والكلاب الضالة الناقلة للأمراض، وقرر تخصيص 3 آلاف جنيه لكل مركز ومدينة، فيما عدا مدينتى طنطا والمحلة الكبرى، وتخصيص 5 آلاف جنيه للقضاء على الكلاب الضالة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

وخلال الجلسة وافق محافظ الغربية على إقامة محطة صرف صحى بقرية الرملية مركز طنطا وإزالة مبنى مدرسة بكفر حجازى مركز المحلة الكبرى، وإعادة بنائها للقضاء على كثافة الفصول.