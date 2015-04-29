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محافظ الشرقية يقرر عقد اجتماع لعمال الغزل والنسيج لبحث مشكلاتهم

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محافظ الشرقية يقرر عقد اجتماع لعمال الغزل والنسيج لبحث مشكلاتهم محافظ الشرقية يقرر عقد اجتماع لعمال الغزل والنسيج لبحث مشكلاتهم
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عقد اجتماع الأسبوع القادم مع العاملين بمصنع (شركة إيران للغزل والنسيج)، الكائن بمدينة منيا القمح، وإعداد مذكرة عاجلة وإرسالها لوزير الاستثمار لإيجاد الحلول لتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصنع بكامل طاقته، وصرف مرتبات العاملين وتوفير المبالغ اللازمة لإجراء عمليات الصيانة للماكينات والأجهزة بصفة مستمرة.

كان محافظ الشرقية زار المصنع بناءً على استغاثة وصلته من العاملين تفيد بتوقف العمل بالمصنع وعدم تواجد مجلس الإدارة بصفة مستمرة وعدم صرف مرتبات العاملين.

وأعرب المحافظ عن أسفه الشديد لهذا الأسلوب الفج فى إهدار المال العام، وكذلك ترك مساحات شاسعة غير مستغلة داخل المصنع والتى تزيد مساحتها عن 55 فدانا.

وحكى العمال للمحافظ أن المصنع فرع من الشركة الرئيسية بالسويس والمتخصص فى إنتاج الخيوط الرفيعة والسميكة والتى تستخدم فى إنتاج صناعة الملابس القطنية الفاخرة، موضحين أن الإهمال وصل به لحد العجز عن دفع فاتورة الكهرباء والتى تنقطع بصفة مستمرة، مما يضر بحال اللوحات الإلكترونية الخاصة بالماكينات والأجهزة.

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مصر 365

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