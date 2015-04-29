غدًا.. أمسية ثقافية كبرى بحضور جميع أدباء وشعراء الأقصر

يقيم قصر ثقافة الأقصر غدا الخميس أمسية ثقافية كبرى بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي تحت إشراف فضل الله هاشم رئيس فرع ثقافة المحافظة .

وقال أحمد صالح مدير قصر ثقافة الأقصر أن الأمسية سوف تضم جميع أدباء وشعراء الأقصر للاحتفاء بهم في ليلة ثقافية خالصة مشيرا إلي أنه من المقرر أن تتضمن الأمسية عرض فني خاص من فرقة الموسيقى العربية باعتبار أن الموسيقى والأدب وجهان لعملة ثقافية واحدة.

من جانبه قال الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أن حضور جميع أدباء وشعراء الأقصر في تلك الأمسية فرصة كبرى لعرض إبداعهم المتميز ليستفيد منه الموهوبين الصغار ليكتسبوا الخبرة.