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تأجيل محاكمة مالك القرية السياحية فى اتهامه بحادث قطار الشروق لـ13 مايو

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تأجيل محاكمة مالك القرية السياحية فى اتهامه بحادث قطار الشروق لـ13 مايو تأجيل محاكمة مالك القرية السياحية فى اتهامه بحادث قطار الشروق لـ13 مايو
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، برئاسة المستشار شريف نافع، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، محاكمة مالك إحدى القرى بمدينة الشروق فى اتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب فى وفاة 7 تلاميذ دهسهم قطار طنطا إلى 13 مايو لسماع أقوال الشهود.

تعود الواقعة إلى شهر مارس الماضى عندما اصطدم قطار بمدينة الشروق بأتوبيس رحلات مدرسية، كان يقل عددًا من التلاميذ فى طريقهم للتنزه بإحدى المزارع بالشروق، ما أسفر عن وفاة كل من محمد فؤاد السلاوى، 44 سنة، وأحمد مصطفى شعيب، 7 سنوات، ورامى عدلى جروج، 29 سنة، (السائق)، ومصطفى محمد الباز، 9 سنوات، ورشا بيومى مربية أطفال بالمدرسة، ونجليها الاثنين.

واستمع المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، لمالك المزرعة الذى أنشأ مزلقانًا بالمخالفة وتسبب فى الحادث، كما استمعت لوزير النقل هانى ضاحى، ورئيس هيئة السكك الحديدية وأصحاب المزارع المحيطة بموقع الحادث.

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مصر 365