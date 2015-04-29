أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط تهريب 100 ألف دولار بحوزة راكب كورى بمطار القاهرة

Google+ Print
إحباط تهريب 100 ألف دولار بحوزة راكب كورى بمطار القاهرة إحباط تهريب 100 ألف دولار بحوزة راكب كورى بمطار القاهرة
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة راكب كورى تهريب 100 ألف دولار قبل سفره إلى اسطنبول بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى، والتى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة للطيران رقم 735 المتجهة إلى اسطنبول، اشتبه رجال التأمين فى أحد الركاب، وبتفتيشه أمام المقدم معتز يوسف عثر على المبلغ بحوزته، وتم إخطار العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب.

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة