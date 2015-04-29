إحباط تهريب 100 ألف دولار بحوزة راكب كورى بمطار القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة راكب كورى تهريب 100 ألف دولار قبل سفره إلى اسطنبول بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى، والتى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران رقم 735 المتجهة إلى اسطنبول، اشتبه رجال التأمين فى أحد الركاب، وبتفتيشه أمام المقدم معتز يوسف عثر على المبلغ بحوزته، وتم إخطار العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب.

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

>