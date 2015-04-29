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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والسياح بدهب

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والسياح بدهب القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والسياح بدهب
تمكنت مباحث شرطة دهب من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والسياح بالمدينة.

وكانت تعددت بلاغات السرقة بمدينة دهب، حيث تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء عدة بلاغات من أهالى مدينة دهب بتعرض الوحدات السكنيه والشقق للسرقة.

كلف العميد محمد خريصة مدير مباحث جنوب سيناء الرائد هيثم التهامى رئيس مباحث دهب والنقيب محمود بشار معاون المباحث للقبض على تشكيل العصابى وأثناء مراقبة الوحدات السكنية والمرور الليلى المكثف، ألقى القبض على كل من "م ف م" وشهرته العفيى والمسجل خطر سرقات، و"ض ف ص" وشهرته القط متهم فى 6 قضايا سرقة وهارب من الأحداث، و" ع ع س" مسجل فى اربعة سرقات سابقة.

تم تحرير محضر للمتهمين وأحالتهم لنيابة دهب لتولى التحقيق.

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مصر 365