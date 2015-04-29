ضبط عاطلين بتهمة البلطجة والسرقة بالإكراه بمدينة دراو بأسوان

ألقت مباحث أسوان اليوم، القبض على عاطلين بعد تورطهما فى سرقة أحد قائدى الدراجات النارية بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بمدينة دراو.

وكان قد تبلغ لمركز دراو من المواطن (حسين . ع) 15 سنة سائق توك توك، أثناء سيره بشارع البحر دائرة المركز، فوجئ بقيام شخصين "مجهولان" باعتراض طريقه واستيقافه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى وقدرة 150 جنيها والفلاشة الخاصة به) تحت تهديد السلاح الأبيض .

وبعد انتهاء التحريات تم تشكيل مأمورية أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية.

وأشارت التحريات على أن وراء تلك الواقعة المدعو (أحمد . م ) 21 سنة والمدعو (أحمد . ا ) 18سنة .

وتمكن ضباط مباحث دراو عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين وبحيازتهما (المسروقات) و (2) قطعة سلاح أبيض عبارة عن خنجر وسنجة)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد مزاولة نشاطهما الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر (743) إدارى مركز دراو، وجار العرض على نيابة المركز للتحقيق .