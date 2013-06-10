ما تأثير الشاى والقهوة فى الجسم؟

هل فكرت يوما ماذا يحدث عند شرب القهوة أو الشاى صباحا، وما مدى تأثيرهما على صحة الإنسان، يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية والسمنة والنحافة، إنه عند شرب المشروبات ذات نسبة الكافيين العالية، فإن الكافيين يمر فى الخلايا العصبية عن طريق المستقبلات، لكنه لا يعمل على تنشيطها، وهذا يؤدى إلى إيقاف إفراز مادة "النوم" الأدينوزين، ولا يتوقف دور الكافيين فى ذلك فقط، حيث يعمل أيضا على إيقاف كل من الدوبامين (Dopamine) والغلوتامات (Glutamate) الموجودين فى المخ، وهذا يؤثر سلبيا، حيث تتوقف العديد من المواد الكيميائية عن القيام بوظيفتها بشكل صحيح.

يوضح الدكتور خالد يوسف: بعبارة أخرى فالكافيين لا يعمل على تحفيز أو تنشيط المخ، بل يعمل على إيقاف مواد أخرى وظيفتها تقليل النشاط، ومع استمرار شرب الكافيين، يقل مفعوله، حيث يحتسى الشخص كميات أكبر للوصول إلى نفس المفعول السابق. والسبب يعود إلى أن القهوة أو الشاى أصبحا من الطقوس اليومية فى الصباح، حيث يتغلب الشخص على الشعور بالنعاس عن طريق شرب أحدهما، ولكن فى النهاية يعود الجهاز العصبى إلى وضعه الطبيعى وينتهى مفعول الكافيين.

وتأثير الكافيين يعتمد على عدة عوامل، أهمها نوعية الجسم، الوزن والعمر، حيث قد يحتاج العض إلى كوب واحد فقط ليظهر المفعول، والبعض الآخر قد يحتاج إلى 2 أو 3 أكواب. وتختلف نسبة الكافيين من شخص إلى آخر، حسب الكمية التى يتم احتساؤها يوميا، فهناك من يشرب 3 أكواب يوميا، وهذا الشخص قد يعانى من الصداع والتعب والتوتر العصبى، وكذلك يصبح سريع الانفعال لمدة قد تصل إلى 10 أيام، فى حال قرر أن يقلع عن الكافيين.