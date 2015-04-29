القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بالغردقة

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد تمكن النقيب حازم الشيخ ومحمد عادل وكيلا مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو من مخدر حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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