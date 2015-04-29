أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بالغردقة

Google+ Print
القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بالغردقة القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بالغردقة
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد تمكن النقيب حازم الشيخ ومحمد عادل وكيلا مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو من مخدر حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365