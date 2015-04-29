غيط: قاضى جنح مستأنف كرداسة سبنى واحتجزنى ونطالب بالاعتذار

قال المحامى "محمود غيط"، إن عدد كبير من محامى شمال الجيزة نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة ظهر اليوم بعد الأزمة بينه ورئيس محكمة جنح مستأنف كرداسة بعد مشادة كلامية أثناء حضوره جلسة.

وأضاف "غيط"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الأزمة بدأت عندما كنت أترافع أمام القاضى وأيد حكما فى القضية التى أدافع فيها وطلبت منه تخفيف الغرامة على أصحاب الدعوى لأنهم بسطاء فنهرنى أمام الحضور, وطلب من الحرس التحفظ علىّ بالمخالفة للقانون.

وتابع "غيط": اقتادنى الأمن إلى حجز الترحيلات وحرر مذكرة ضدى ثم صرفونى، ورويت لـ"محمود الداخلى" نقيب محامى شمال الجيزة الواقعة، فتوجه إلى القاضى لسماع روايته فسبنى قائلا "ده محامى قليل الأدب"، فرد عليه له النقيب: نقابتى لا يوجد بها غير المحترمين"، وأصدر بعدها البيان بمنع المحامين من الحضور أمام دائرة القاضى.

وقال "غيط"، إن الوقفة هدفها اعتذار القاضى للمحامين بعد سبهم، والمحامون لن يحضروا الجلسات أمام دائرته بعد الإهانة التى تعرضوا لها، وأنا أعمل فى مهنة المحامين منذ عشرين عام.

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