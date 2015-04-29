القبض على طبيب وسمسار بتهمة الانضمام للإخوان وبحوزتهما منشورات بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق والأمن الوطنى، القبض على اثنين من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، وعثر بحوزة أحدهم على لاب توب يحتوى على خطط ومنشورات تابعة للتنظيم.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا يفيد القبض على كل من، "حنفى م ر" طبيب، وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عثر بحوزته على لاب توب يحتوى على خطط ومنشورات تنظيمية، كما تم ضبط "حسن س ف" سمسمار بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
جارى تحرير محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.