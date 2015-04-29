إصابة طالب بجرح قاطع فى الأذن بعد مشاجرة مع زملائه فى مدرسة بالسويس

شهدت مدرسة 24 أكتوبر الصناعية بالسويس خلال امتحانات العملى لطلاب الصف الأول قيام أحد الطلاب بالمشاجرة مع زملائه مما أسفر عن إصابة زميل له باستخدام عبوة (كنز) ما تسبب فى إصابة زميله بجرح خلف أذنه اليسرى.

قال مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية، إنه قد تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى السويس العام لسرعة علاجه وتم فتح محضر بالواقعة وتولت الشرطة التحقيق.

فيما أوفد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فتح الله نائباً عنه للاطمئنان على حالة الطالب المصاب ومناشدة إدارة المدرسة ببحث أسباب المشكلة والحد من حالات العنف داخلها.