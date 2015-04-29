أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة طالب بجرح قاطع فى الأذن بعد مشاجرة مع زملائه فى مدرسة بالسويس

Google+ Print
إصابة طالب بجرح قاطع فى الأذن بعد مشاجرة مع زملائه فى مدرسة بالسويس إصابة طالب بجرح قاطع فى الأذن بعد مشاجرة مع زملائه فى مدرسة بالسويس
شهدت مدرسة 24 أكتوبر الصناعية بالسويس خلال امتحانات العملى لطلاب الصف الأول قيام أحد الطلاب بالمشاجرة مع زملائه مما أسفر عن إصابة زميل له باستخدام عبوة (كنز) ما تسبب فى إصابة زميله بجرح خلف أذنه اليسرى.

قال مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية، إنه قد تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى السويس العام لسرعة علاجه وتم فتح محضر بالواقعة وتولت الشرطة التحقيق.

فيما أوفد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فتح الله نائباً عنه للاطمئنان على حالة الطالب المصاب ومناشدة إدارة المدرسة ببحث أسباب المشكلة والحد من حالات العنف داخلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365