رفع ثانى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية" للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية لإصدار القرار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق

وتأتى إعادة محاكمة مبارك على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.