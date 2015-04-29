أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس القبرصي يدعو المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب

Google+ Print
الرئيس القبرصي يدعو المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب الرئيس القبرصي يدعو المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أننا نقدر الجهود المصرية واليونانية في دعم قبرص والعمل على حلها وفقا للمواثيق الدولية.

جاء ذلك  المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان.

وأضاف، ناقشنا ألية التعاون بشكل أوسع على المستوى الإقليمي والمحافل الدولية، وبحثنا ما جاء في قمة شرم الشيخ بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة.

وأكد أن التطورات المقلقة في اليمن والعراق ولبنان وسوريا تتطلب عمل دولي مشتركة لمواجهتها، داعيًا المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب

وأوضح، أن التعاون بين الدول الثلاث لا يعد عملاً ضد أي دولة أخرى، مؤكدًا على  تحقيق الأهداف التى تم وضعها والعلاقات المصرية والقبرصية واليونانية ستكون مثالا لباقي الدول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد