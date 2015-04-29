الرئيس القبرصي يدعو المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أننا نقدر الجهود المصرية واليونانية في دعم قبرص والعمل على حلها وفقا للمواثيق الدولية.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان.

وأضاف، ناقشنا ألية التعاون بشكل أوسع على المستوى الإقليمي والمحافل الدولية، وبحثنا ما جاء في قمة شرم الشيخ بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة.

وأكد أن التطورات المقلقة في اليمن والعراق ولبنان وسوريا تتطلب عمل دولي مشتركة لمواجهتها، داعيًا المجتمع الدولي لاتحاذ إجراءات أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب

وأوضح، أن التعاون بين الدول الثلاث لا يعد عملاً ضد أي دولة أخرى، مؤكدًا على تحقيق الأهداف التى تم وضعها والعلاقات المصرية والقبرصية واليونانية ستكون مثالا لباقي الدول.