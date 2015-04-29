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البابا تواضروس يزور غدًا عددًا من كنائس أوروبا

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البابا تواضروس يزور غدًا عددًا من كنائس أوروبا البابا تواضروس يزور غدًا عددًا من كنائس أوروبا

البابا تواضروس

يسافر البابا تواضروس غداً فى رحلة رعوية إلى عدداً من كنائس أوروبا على رأس وفد كنسى فى زيارة للكنائس الأرثوكسية هناك، وتستمر الزيارة 3 أسابيع. وأشار القس بولس حليم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن الزيارة ستشمل عددا من الدول منها هولندا والتى يبدأ رحلته بها وتستمر حوالى إسبوعا يقوم فيها بتدشين عددا من الكنائس و”المذابح” ،ويلتقى قطاعات بالكنائس الكنائس منها الكهنة ،الشباب والشابات ،ولقاءات بالشعب كما تشمل الرحلة زيارة إلى كل من إيطاليا ،والنمسا وتستمر حوالى إسبوعين يجرى فيها عددا من اللقاءات بالكنائس المختلفة.

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