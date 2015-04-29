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“صوامع الأقصر” تستلم 11 ألف و201 طن قمح من المزارعين

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“صوامع الأقصر” تستلم 11 ألف و201 طن قمح من المزارعين “صوامع الأقصر” تستلم 11 ألف و201 طن قمح من المزارعين

قمح-أرشيفية

 

بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح للصوامع والشون والمطاحن على مستوى محافظة الأقصر حتي اليوم الأربعاء، 11 ألف و201 طن و382 كيلو جرام فيما بلغ إجمالي المساحة المحصودة بالمحافظة 21 ألف و800 فدان .

وقال مكرم عبده قديس مدير عام الإرشاد الزراعي بالأقصر، إن غرفة العمليات المشكلة بمديرية الزراعة لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوى من المزارعين بخصوص عمليات التوريد، مشيرا إلى قيام المزارعين بصرف مستحقاتهم المالية فور إتمام عملية الفرز واستلام القمح.

وأشار قديس إلى أن جميع اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التي حددتها وزارتي والزراعة لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الصوامع والشون .

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