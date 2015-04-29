القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ونص المرسوم رقم ( 47) لسنة 2015 أن ينشأ في الإمارة ناد يسمى "نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وعرف المرسوم رياضات الدفاع عن النفس، بأنها كافة الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض تنافسية أو ترفيهية في صالات مغلقة أو أماكن مفتوحة يتعلم من خلالها الشخص مجموعة من المهارات الحركية الدفاعية والهجومية التي تمكنه من التغلب على منافس أو الدفاع عن نفسة ومن هذه الرياضات على سبيل المثال وليس الحصر الجودو والجوجيستو والتايكوندو والكاراتيه.

وحدد المرسوم أهداف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بما يلي:

> 1. إقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية الداخلية والخارجية والخاصة المماثلة.

2. نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس والتشجيع على ممارستها لدى مختلف الفئات من سكان الإمارة.

> 3. تعزيز مكانة الإمارة على مستوى الدولة وخارجها باعتبارها وجهة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع الاندية الرياضية.

4. الإشراف على تطبيق الأنظمة القانونية والإدارية والتراخيص المتصلة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة وتطويرها.

> وبين المرسوم الموارد المالية للنادي بما يلي :

1. الدعم الحكومي.

> 2. الإيرادات الذاتية للنادي.

3. الاشتراكات ورسوم العضوية

> 4. التبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط النادي ويوافق عليها المجلس الرياضي.

5. أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

> ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.