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ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية و10مسدسات صوت داخل مكتبة فى طنطا

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ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية و10مسدسات صوت داخل مكتبة فى طنطا ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية و10مسدسات صوت داخل مكتبة فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر و10مسدسات صوت داخل مكتبة بشارع الابشيهى فى طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "السيد. م. ال. ح" 64سنة، مكتبه بشارع الابشيهى مقيم شارع غياث أول طنطا والسابق ضبطه فى العديد من قضايا الاتجار بالألعاب النارية، ومزاولة نشاطه بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، خاصة الأطفال.

وبتقنيين الإجراءات استهدف ضباط الإدارة المكتبة وضبط 800صاروخ وألعاب نارية محدث للصوت والشرر و10مسدسات صوت، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 9181 جنح قسم أول طنطا، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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