نيابة الدقى تحقق فى اتهام الفنانة ماجدة الصباحى وابنتها بخيانة الأمانة

تحقق نيابة الدقى فى بلاغ يتهم الفنانة ماجدة الصباحى بجريمة خيانة الأمانة والنصب، وابنتها بجريمة الابتزاز والتهديد، بسبب مطالبتهما من مقدم البلاغ بإخلاء مطعم وكافيتيريا وبرجولات وشلال تم استئجارها لمدة 15 عاما من الفنانة ماجدة الصباحى.

تعود تفاصيل البلاغ المقدم من المحامى عصام اللبان الممثل القانونى للسيد: أحمد شحاتة أحمد شحاتة ضد كل من السيدة عفاف على كامل الصباحى، وشهرتها "الفنانة ماجدة الصباحى" وابنتها السيدة غادة محمد نافع، وشهرتها "غادة نافع"، أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 14 نوفمبر 2012 استأجر الشاكى من المشكو فى حقها الأولى مطعم وكافيتيريا وبرجولات وشلال لمدة سبع سنوات تبدأ من يناير 2013 وتنتهى فى ديسمبر 2019 بقيمة إيجارية شهرية قدرها عشرين ألف جنيه.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2012 تحرر بين طرفى العقد "الشاكى والمشكو فى حقها الأولى" ملحق لعقد الإيجار المؤرخ فى 14 نوفمبر 2012، وجاء مضمون الملحق زيادة المدة الإيجارية إلى خمسة عشر عاما بدلا من سبعة سنوات وزيادة القيمة الإيجارية لمدة ثمانية سنوات المضافة لتصبح القيمة الإيجارية الشهرية خمسة وعشرين ألف جنيه، وبموجب عقد الإيجار وملحقه استلمت المشكو فى حقها من الشاكى عددا من الشيكات، ضمانا لالتزام الشاكى بسداد القيمة الإيجارية، وبعد قيامه بسداد مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

وبالفعل التزم الشاكى بسداد القيمة الإيجارية وطلب من المشكو فى حقها الأولى رد أصول الشيكات فوعدت أكثر من مرة بردها إليه إلا أنها قررت بفقد الشيكات منها وتقدمت بإقرار بذلك، مؤكدا فيه أن من حق الشاكى إلغاؤها أو وقف التعامل عليها وفى حالة ظهور أى منها تعتبر لاغية ولا يعتد بها وغير منتجة الأثر القانونى.

وأضاف الشاكى أنه فوجئ بالمشكو فى حقها الثانية "ابنة الفنانة ماجدة"، تقوم بتهديده بهذه الشيكات وتطلب منه تسليم المكان المؤجر إليه وإلا ستتخذ إجراءات قانونية ضده، وقيام الفنانة ماجدة الصباحى المشكو فى حقها الأولى بتقدمها إلى البنك المسحوب عليه الشيكات وتقدمت بالشيك رقم "715669" لصرف قيمته رغم صدور إقرار منها بفقد الشيكات، ولا يحق التعامل بها أو صرفها أو التقدم بها للبنك وأقامت به الجنحة رقم 3508 لسنة 2015 جنح أكتوبر.



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