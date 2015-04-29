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من المران - جاريدو يصلح أخطاء الأهلي بمباراة.. وعبد الظاهر يسجل في متعب هدفين

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من المران - جاريدو يصلح أخطاء الأهلي بمباراة.. وعبد الظاهر يسجل في متعب هدفين من المران - جاريدو يصلح أخطاء الأهلي بمباراة.. وعبد الظاهر يسجل في متعب هدفين

فريق يقوده أحمد عبد الظاهر وأخر يقوده عماد متعب، لعبا أمام بعضهما في ملعب كامل خلال تدريب الأهلي استعدادا للمغرب التطواني.

خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي قرر استهلال استعدادات الفريق لإياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بمباراة ودية.

وقسم جاريدو الفريق إلى نصفين، الأول قاده عماد متعب ومعه صلاح الدين سعيد وهندريك هلمكه.

والقسم الثاني قاده أحمد عبد الظاهر مع محمد ناجي "جدو".

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم رفاق عبد الظاهر على رفاق متعب 4-1.

أحرز عبد الظاهر هدفين وسجل جدو هدفا، وكذلك زار أحمد رجب اللاعب الصاعد مرمى أحمد عادل عبد المنعم الذي لعب حارسا لرفاق متعب.

وسجل صلاح الدين سعيد الهدف الوحيد في الشوط الأول لرفاق متعب.

وفي الشوط الثاني سجل هندريك هلمكه هدفا قلص به النتيجة إلى 4-2.

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