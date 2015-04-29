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كوبر: أردت الاستفادة من جاريدو.. والأهلي لا يحتاج دعما مني

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كوبر: أردت الاستفادة من جاريدو.. والأهلي لا يحتاج دعما مني كوبر: أردت الاستفادة من جاريدو.. والأهلي لا يحتاج دعما مني

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب عن زيارته للأهلي إنه جاء للاستفادة من خبرات مدرب الفريق الأحمر خوان كارلوس جاريدو.

وجاءت تصريحات كوبر إثر اجتماعه بجاريدو في مقر الأهلي بعد مشاهدته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

وصرح كوبر للصحفيين بعد مران الأهلي "أردت الاستفادة من خبرات جاريدو مع فريقه، لهذا جاء الاجتماع".

وأوضح "كنت أرغب في التحدث مع جاريدو عن عناصر من الأهلي فنيا وبدنيا".

وعن الكبوة التي يمر بها الأهلي بعد الخسارة أمام المقاولون العرب واحتلال الفريق المركز الثالث في جدول الدوري بفارق 11 نقطة عن الصدارة، صرح كوبر "نحن نتحدث عن ناد عريق وكبير".

وأوضح "لم تأت زيارتي للأهلي دعما للفريق. فناد بهذا الحجم لا يحتاج للدعم من أي شخص".

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فيديو اليوم السابع

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