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الإسماعيلي:هناك لاعبون مظلومون في الفريق

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الإسماعيلي:هناك لاعبون مظلومون في الفريق الإسماعيلي:هناك لاعبون مظلومون في الفريق

يؤمن محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي بأن هناك العديد من اللاعبين مظلومين في الفريق.

وأوضح في تصريحاته لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "هناك أسماء عديدة لم تحصل على فرصة اللعب".

وتابع "وعلى العكس هناك لاعبين لم يقدموا أي شيء وسوف يتم الاستغناء عنهم فى نهاية الموسم".

وأضاف بأنه سوف يجتمع مع طارق يحيى المدير الفني للفريق من أجل التعرف على أسباب هبوط الأداء لعدد كبير من اللاعبين.

وأتم أبو السعود أنه سيطلب من الجهاز الفني للفريق التعرف إلى كيفية الخروج من دائرة النتائج السيئة للفريق.

ويفصل الإسماعيلي عن دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية 5 نقاط إذ يحتل الدراويش حاليا المركز الـ11 في جدول الدوري المصري.

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