حوار في الجول - الأهلي يجيب لـ في الجول:هل ' كشت ' قمصان سبورتا.. وأين فابيو جونيور

هناك عدة ملفات تطارد مجلس إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة وتحمل الكثير من المشاكل. منها فريق الكرة وملابس الفريق القادمة من شركة سبورتا. وعن هذا يتحدث عضو مجلس الإدارة عماد وحيد لـFilGoal.com.

أحد لاعبي الأهلي طلب عدم ذكر اسمه تحدث لـFilGoal.com عن قمصان الفريق الجديدة القادمة من شركة سبورتا، مفصحا "الخامات سيئة".

وتابع "القمصان السابقة للأهلي تجعل شكل اللاعب جيدا. ملمسها جيد وتكون متجانسة مع أي جسد يرتديها".

وأكمل "لكن الملابس الجديدة غير ذلك تماما".

كشت

أحد التقارير الصحفية قال إن الملابس بعدما تم غسلها صغر حجمها أو "كشت" كما تم توصيف الواقعة.

وعن كل هذا يرد عماد وحيد لـFilGoal.com مفصحا "طبعا ما قيل ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع "أخر مرة قرأت فيها مصطلح كشت كان في الستينات على ما أظن".

وأكمل "هذه الواقعة لم تحدث من الأساس. كما يجب الانتباه لأمر هام، وهو أن للملابس الرياضية تعليمات معينة من الضروري اتباعها في غسل الملابس. الغسالات الكبيرة التي تغلي الملابس مثلا ستفسدها".

وأردف "لهذا لا نعلم من قام بتجربة الملابس بشكل غير سليم خارج النادي. ما نعلمه أن هذه الشركة قدمت لنا العرض الأفضل على الإطلاق ويبدو أن ذلك أزعج الشركات المنافسة لها وبدأت تلك الحملة".

وأضاف "لم يكن ممكن أن نبيع حق تصميم ملابس الأهلي مجانا. والملابس تسلمها النادي وموجودة في المخازن تنتظر استخدامها والأمر بات في يد لجنة الكرة".

من جانبها كانت لجنة الكرة قد اتخذت قرارا بتأجيل استخدام الملابس الجديدة. وسيلعب الأهلي أمام المغرب التطواني بالتصميمات والملابس القديمة.

وكان علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة بالأهلي قد أرجأ استخدام ملابس سبورتا، كما تحدث مع الشركة لتعديل التصميمات.

فابيو جونيور

وتطرق عماد وحيد إلى أن ما حدث خلال التحدث عن شركة سبورتا وملابس الأهلي يأتي ضمن حملة ضد مجلس إدارة النادي الحالية.

وأوضح وجهة نظره "دعونا نوجه السؤال المباشر. هل يتقدم الأهلي للأمام أم يتراجع للخلف؟".

وتابع "الأهلي كان مديونا حتى بثمن حق الفراشة التي صاحبت الانتخابات. ولا مليم في الخزنة. ولم تكن للنادي أي موارد لدرجة أن الأهلي كان يتسول حقوقه من وكالة الأهرام".

وعن هل يأتي تركيز الإدارة على الجانب الخدمي للنادي من النواحي الإنشائية على حساب الرياضات نفسها، أجاب "ألا يجب أن يكون الأهلي الأكثر فوزا بالبطولات ومدعوما من جانبنا بإنشائات تليق باسمه".

وأكمل "أما عن الكرة. فلماذا لم يتحدث أحد عن غدار المهاجم اللبناني الذي كلف الأهلي 800 ألف دولار ولم يلعب. فابيو جونيور بكل ما أنفقه النادي عليه ولم يستفد منه أي شيء".

وأردف "هل لم يفتح الأهلي خزائنه لسحب 6 ملايين دولار في صفقة أكوتي منساه الذي لم يضع أي بصمة مع الفريق؟".

وفسر "ما أود قوله إن الآن الإدارة تتعرض لحملة من الهجوم. رغم أن أشياء أسوأ بكثير حصلت في الماضي ولم يتحدث أحد عنها".

وأتم "نحن نعمل بشكل تطوعي لكن بكل جد من أجل خدمة الأهلي حتى يظل في مكانته التي لن ينزل عنها أبدا".