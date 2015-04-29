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مركز كيان ينظم دورة تدريبية بسوهاج حول تعديل المشكلات السلوكية لدى الأطفال

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مركز كيان ينظم دورة تدريبية بسوهاج حول تعديل المشكلات السلوكية لدى الأطفال مركز كيان ينظم دورة تدريبية بسوهاج حول تعديل المشكلات السلوكية لدى الأطفال
نظم مركز كيان للتنمية والاستشارات التابع لجمعية كيان فرع سوهاج، دورة تدريبية حول علاج وتعديل المشكلات السلوكية لدى الأطفال بقاعة المجلس القومى للسكان، لمدة "20" ساعة تدريبية، وحاضر فى التدريب الدكتور عبدالحليم محمد المعالج السلوكى واستشارى البرامج التأهيلية لذوى الإعاقة والاستشارى الفنى لمركز القاهرة للتدخل المبكر.

ويقول الدكتور عبدالحليم إن التدريب يهدف إلى تنمية وعى المتدربين بأسباب المشكلات السلوكية لدى الأطفال، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومؤثر، مضيفًا أن التدريب تناول فئات المشكلات السلوكية ومعايير الحكم على السلوك السيئ وأسباب حدوث المشكلات السلوكية، وكذلك علاج مشكلات سلوكية واقعية للمتدربين مع أطفالهم.

وأوضح الدكتور أيمن الطنطاوى المدير التنفيذى لجمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الجمعية تنظم عددا من الدورات التدريبية فى المحافظات تستهدف الارتقاء بمستوى العاملين فى مجال الإعاقة، وتوعية وتثقيف أولياء الأمور والمهتمين بأبناء هذه الشريحة، حول كيفية علاج وتعديل المشكلات السلوكية لدى الأطفال، فضلًا عن تدريب شباب الخريجين على التخصص فى رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، ويحاضر فى الدورات التدريبية خبراء ومتخصصون فى مجال الإعاقة.

وأكدت أسماء نشأت مدير فرع جمعية كيان بسوهاج أن تنفيذ كيان لسلسلة الدورات التدريبية حول مشكلات الإعاقة يأتى فى إطار مشروع كيان الرائد "حياة أفضل" للأشخاص ذوى الإعاقة والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الخير، ومن بين أهداف المشروع تدريب أكثر من "3000" متخصص وإعدادهم لسوق العمل فى مجال الإعاقة فى محافظات الصعيد، بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج".
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