محافظ أسيوط يبحث مع لجنة من أهالى الغنايم مشكلة محطة صرف صحى صدفا

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أنه لن يسمح بتعرض صحة المواطنين لأى ضرر وخاصة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن صحة المواطنين خط أحمر وأن استكمال خطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة واجب قومى تفرضه المصلحة العامة تجاه أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة اهالى مركز الغنايم والتى تم تشكيلها بناء على اقتراح المحافظ خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقد بمركز الغنايم، منذ أسبوع لمعاينة مشروع محطة صرف صحى صدفا - الغنايم ووضع الحلول المناسبة لاستكمال الأعمال النهائية بالمحطة.

حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد علاء مرسى، المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد فرغلى رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية بالمحافظة وأعضاء لجنة أهالى مركز الغنايم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أعضاء لجنة أهالى مركز الغنايم فى الحلول المقترحة لحل مشكلة طرد مياه محطة المعالجة الثلاثية للانتهاء من مشروع الصرف الصحى فى موعده المقرر فى 30 يونيو 2015 ليخدم أكثر من 450 ألف نسمة بمركزى الغنايم وصدفا.

واستمع الحضور إلى مقترحات أعضاء اللجنة من الأهالى وتخوفهم من عملية تصريف مياه محطة الصرف فى المصرف بعد معالجتها معالجة ثلاثية واقتراحهم تصريف مياه المحطة فى أحد الأخوار بالهضبة الغربية.

وكانت ردود مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية بطمأنة الأهالى من عملية تصريف المياه المعالجة معالجة ثلاثية فى المصرف ورفضهم مقترح تصريف مياه محطة الصرف فى أخوار بالهضبة لأن ذلك مخالف لشروط السلامة البيئية ويترتب عليه أضرار كثيرة تضر بحياة المواطنين وتضر بسلامة مخزون المياه الجوفية بالمنطقة.

واقترح المحافظ - خلال الاجتماع – كتابة وثيقة ملزمة لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وأعضاء اللجنة بتحمل نتائج عملية تشغيل المحطة وسلامة عمليات التصريف الآمن لمياه الصرف خلال عملية التشغيل التجريبى للمحطة وتحليل عيناتها فى معامل القوات المسلحة لضمان سلامتها البيئية وتشغيل المشروع كما وعد المحافظ بعقد لقاء آخر مع اللجنة الممثلة للأهالى لبحث حلول جذرية للمشكلة ووضع خطوات سليمة للانتهاء منها.

كانت اللجنة المشكلة من أهالى مركز الغنايم والتى أمر المحافظ بتشكيلها قد قامت فى وقت لاحق بتفقد محطة صرف صحى الغنايم ومعاينة خطوات عمل المحطة على الطبيعة ومعاينة عملية طرد المياه من محطة المعالجة الثلاثية وهى المرحلة الأخيرة لتشغيل المشروع بحضور ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس المركز .