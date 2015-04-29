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محافظ أسيوط يناقش مع وفد هيئة التخطيط العمراني مشروع المدن المستقبلية

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محافظ أسيوط يناقش مع وفد هيئة التخطيط العمراني مشروع المدن المستقبلية محافظ أسيوط يناقش مع وفد هيئة التخطيط العمراني مشروع المدن المستقبلية

 

التقى المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بوفد من الإدارة المركزية لهيئة التخطيط العمرانى بحضور الدكتورة فهيمة الشاهد رئيس الإدارة المركزية للقطاعات التفصيلية والدكتور خالد العربى الأستاذ بجامعة برلين الألمانية حيث تمت مناقشة المخططات التفصيلية الحديثة لمدينة أسيوط ضمن مشروع التخطيط السريع “برنامج المدن الكبيرة المستقبلية” وهو مشروع ممول من الألمانية.

وقال محافظ أسيوط ان المشروع يقوم بإعداد وتنفيذ مخططات وإعداد مشروعات لمدينة أسيوط بناء على أحدث أدوات ونظم التخطيط وتحليل الموارد العالمية المصممة طبقا للاحتياجات والسياق المحلى لمدينة أسيوط.

وأكد الدكتور خالد العربي أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بمشاركة جامعات ومراكز البحوث الألمانية فى مجال التخطيط والبيئة ونظم المعلومات وإدارة الموارد تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويتم التنسيق لهذا المشروع بالتعاون والمشاركة مع محافظة أسيوط والهيئة العامة للتخطيط العمراني وتستمر مدة المشروع من أربع إلى خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2014 لعرض ومناقشة مدخلات ونواتج المشروع وتكاملها مع مخططات التنمية لمدينة أسيوط ومناقشة احتياجات وأولويات مدينة أسيوط تجاه البيئة وإدارة موارد الطاقة والبنية التحتية ومناقشة أدوار وأساليب مشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني في محافظة أسيوط.

 

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