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محافظ الشرقية يغلق 55 منشأة طبية بدون تراخيص

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محافظ الشرقية يغلق 55 منشأة طبية بدون تراخيص محافظ الشرقية يغلق 55 منشأة طبية بدون تراخيص
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إغلاق 55 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة، لمخالفتها القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية غير الحكومية، على خلفية المذكرة المقدمة بشأنهم من مديرية الصحة بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

من جانبه أوضح الدكتور حسام قمحاوى، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، إلى أن القرار شمل 20 عيادة خاصة، منها "17 عيادة لعدم الترخيص و3 لإجراء عمليات داخلها بالمخالفة"، و7 مراكز جراحية منهم "4 لعدم التراخيص و3 مخالفات أخرى"، وعدد 2 حضانة، و9 عيادات علاج طبيعى لعدم الترخيص، وأيضا 16 معملا، منها 14 معملا لعدم الترخيص و2 مخالفات أخرى، ومستشفى خاص تحت التجهيز، حيث تم تشغيل غرفة العمليات به دون الانتهاء من إنشائه كاملا".

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