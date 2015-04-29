رئيس جامعة دمياط يتفقد سير عمل الإنشاءات بالحرم الجديد

تفقد الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس جامعة دمياط صباح اليوم الأربعاء سير العمل بإنشاءات الجامعة بحرم الجامعة الجديد، حيث انتظم العمل بتشطيبات المرحلة الأولى المسند أعمالها للشركة الثلاثية، وذلك من خلال تفقده مع السادة مديرى المشروع والمشرفين عليه، كما تم الانتهاء من أعمال جرانيت الأرضيات لعدد من المدرجات، وكذلك الانتهاء من أعمال الـ MDF الخاص بتجليد حوائط بعض القاعات التدريسية.

كما انتظم العمل بالمرحلة الرابعة المسندة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث جار العمل حالياً فى أعمال الخرسانة المسلحة للأساسات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من الشركة الثلاثية والعاملين بالمرحلة الرابعة على مدى انتظامهم فى الأعمال المسندة إليهم.

كما لاحظ استمرار تباطؤ العمل من جانب شركة المقاولون العرب مع سحب العمالة الموجودة بالموقع.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة بكليتى التجارة والتربية النوعية، كما تم الانتهاء من أعمال تشطيبات بعض حوائط المبانى بكلية التربية النوعية، وطالب المقاول المسئول عن أعمال الصيانة بضرورة زيادة أعداد العمالة الموجودة بالكليتين.