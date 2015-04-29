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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكريم أعضاء القافلة الطبية من جامعة الأزهر‎

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكريم أعضاء القافلة الطبية من جامعة الأزهر‎ بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكريم أعضاء القافلة الطبية من جامعة الأزهر‎

 

قام اللواء محمودعشماوى محافظ الوادى الجديد بتكريم اعضاء القافلة الطبية من جامعة الأزهر والتى تقوم بزيارة للوادى الجديد لتقديم الخدمات الطبية لمواطنى المحافظة بمستشفيات الخارجة العام والداخلة المركزى واجراء العمليات وتوقيع الكشف الطبى فى اكثر من 15 تخصص وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن القاف​ل​ة تمكنت من اجراء الكشف الطبى على 1500 حالة بالخارجة و1200 حاله بالداخلة، هذا بالإضافة إلى إجراء أكثر من 30 عملية جراحية لمختلف التخصصات، وقدم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد الشكر على ما قدموه من خدمات طبية لأهالى الوادى الجديد.

 

 

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