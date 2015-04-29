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محافظ قنا: الانتهاء من انتشال الفوسفات الغارق فى مياه النيل

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محافظ قنا: الانتهاء من انتشال الفوسفات الغارق فى مياه النيل محافظ قنا: الانتهاء من انتشال الفوسفات الغارق فى مياه النيل
أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تواصل مجهوداتها وتعمل على قدم وساق لانتشال صندل الفوسفات الغارق بقنا بعد أن نجحت فى انتشال كافة كميات الفوسفات الغارقة، لاًفتا إلى أنه جار تقطيع الصندل لتسهيل عملية الانتشال، والتى من المقرر أن تتم خلال ساعات.

وأضاف محافظ قنا خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن آخر عينات حصلت عليها هيئة المواد النووية وعددها 6 عينات من المناطق المجاورة للصندل الغارق لتحليلها كيميائياً وإشعاعياً، وأكدت نتيجة التحاليل أن نسبة عنصر اليورنيوم فى عينات المياه لا تتعدى 0.5 جزء فى المليون، وهى نسبة ضئيلة وآمنة بالمقارنة بالنتائج العالمية لمنظمة الصحة العالمية( WHO).

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