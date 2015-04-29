رائدة فضاء أمريكية بندوة جامعة النيل: المرور فى مصر أصعب من الصعود للقمر

داعبت الدكتورة Mary Ellen Weber رائدة الفضاء الأمريكية، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس وكالة ناسا والعضو المنتدب لستيلر للاستراتيجيات، حضور ندوة جامعة النيل "أن المرور بالقاهرة أصعب من صعود الفضاء"، مؤكدة أن تجربتها فى الفضاء لأكثر من عشر سنوات متقطعة عبر زيارات مختلفة وكيف أنها تجربة مثيرة وممتعة وكيف لا يوجد جاذبية وهو أمر بسيط عكس ما يظنه البعض.

واستعرضت كيفية الصعود إلى الفضاء، قائلة: إن السرعة عامل هام فى التحليق إلى الفضاء، وكنا نحتاج إلى 25 مرة أسرع من سرعة الصوت.

وأضافت رائدة الفضاء الأمريكية، خلال لقاء بعنوان "تجربة وجلالة الفضاء - عجائب الفضاء"، فى سرد لمشوارها فى الفضاء، بقاعة المؤتمرات بجامعة النيل، مؤكدا أن الأجيال القادمة لديها الإمكانيات والفرصة الهائلة للتعلم.

وأعربت عن سعادتها بأنها تشاركنا عرض تجربتها فى زيارة الفضاء الخارجى والتحليق حول الكرة الأرضية، مضيفا أنها كانت تدور وتجوب حول الكرة الأرضية 16 مرة فى اليوم الواحد، مؤكدة أننا نحتاج إلى طاقة عالية لإطلاق المركبة الفضائية.

كانت الدكتورة Mary Ellen Weber رائدة الفضاء الأمريكية، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس وكالة ناسا والعضو المنتدب لستيلر للاستراتيجيات، قد قامت بإلقاء التحية على الموجودين بقاعة مؤتمرات جامعة النيل، قائلا: "السلام عليكم".

ومن جانبه استعرض الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، السيرة الذاتية لرائدة الفضاء الأمريكية خلال كلمته التى ألقاها خلال الندوة العلمية التى تنظمها الجامعة، الدكتورة «Mary Ellen Weber»، رائدة الفضاء الأمريكية لمدة عشر سنوات؛ عضو اللجنة الاستشارية لمجلس وكالة «ناسا»، العضو المنتدب لستيلر للاستراتيجيات، نائب الرئيس السابق فى جامعة تكساس ويأتى اللقاء تحت عنوان "تجربة وجلالة الفضاء - عجائب الفضاء".

جامعة النيل تستضيف اليوم رائدة الفضاء الأمريكية Mary Ellen Weber