الرئيس القبرصى يدعو دول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة الإرهاب

>أكد نيكوس اناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، أن اللقاء الذى جمعه بالرئيس المصرى عبد الفتاح السسى ورئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس، تطرق إلى بحث التعاون فى مجال الطاقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: "أكدنا من جديد أن التفاهم المشترك بيننا، خاصة بعد اكتشاف احتياطات هامة من المحروقات الكربوهيدرات فى البحر المتوسط، مما يعد عامل لتوسيع التعاون الاقليمى لانشاء الرخاء والاستقرار فى منطقتنا".

وأضاف رئيس جمهورية قبرص، أن التعاون يجب أن يتطور على أساس الحفاظ والاحترام من جانب دول المنطقة لمبادئ وأسس القانون الدولى خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.

وأكد أن القضية القبرصية كان لا يمكن أن يتغاضى عنها وكانت جزءا من أعمال اليوم، وتابع: "أتيحت لى الفرصة أن أتناقش مع أصدقائى فخامة الرئيس السيسى ومعالى رئيس الوزراء، بالنسبة للتطورات الأخيرة للقضية القبرصية وإصرارى للعمل بكافة القوى التى تتاح لى مع درويش إروغلو زعيم قبرص الشمالية وبالتعاون مع تركيا للتواصل لحل عادل ولتحقيق التعايش فى القضية القبرصية".

وأكد نيكوس اناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، أن بلاء الإرهاب الدولى الذى يهدد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربى وأوروبا، مدينا بشدة كافة الأفعال والمنظمات الإرهابية.

ودعا رئيس جمهورية قبرص، كافة دول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة الإرهاب وتفعيل وتوثيق التعاون فى مجال الأمن بهدف مواجهة الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن القمة بحثت ما جاء فى بيان القمة العربية الأخيرة فى شرم الشيخ بتشكيل قوة عربية مشتركة.

وتابع: "عبرنا عن قلقنا الخاص بالنسبة لتدهور الوضع الأمنى فى ليبيا والتهديد الإرهابى المتزايد فى البلد وهو ما يؤثر على أمن واستقرار الدول المجاورة بدون استثناء حتى أوروبا".

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