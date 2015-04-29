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الرياضة تقلل آلام العلاج الكيماوى للمريضات بسرطان الثدى

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الرياضة تقلل آلام العلاج الكيماوى للمريضات بسرطان الثدى الرياضة تقلل آلام العلاج الكيماوى للمريضات بسرطان الثدى
كشفت دراسة أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، يمكن أن تساعد السيدات على تحمل آلام العلاج من مرض سرطان بشكل أكبر.

فبحسب الدراسة – التى نقلت نتائجها صحيفة ديلى ميل البريطانية- فإن السيدات المصابات بسرطان الثدى اللائى مارسن الرياضة فى مرحلة خضوعهن للعلاج الكيماوى شعرن بألم أقل. وكان لديهن طاقة أكثر وأقل عرضة للشعور بالغثيان.

وأكد باحثون بمعهد السرطان الهولندى، أنه حتى الرياضة البسيطة التى تتم ممارستها فى المنزل تساعد على خفض الشعور بالألم.

وأوضحوا أن انخفاض الشعور بالآثار الجانبية يعنى أنه من المستبعد تخفيض جرعة العلاج الكيماوى المحددة للسيدة المصابة.

يذكر أنه بسبب الأعراض الجانبية المؤلمة لا تتمكن كل المريضات من إكمال الجرعات المحددة لهن من العلاج الكيماوى، ويطلبن خفض الجرعة أو تعديلها.

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