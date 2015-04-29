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ممارسة كبار السن للأعمال الفنية ينعش ذاكرتهم

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ممارسة كبار السن للأعمال الفنية ينعش ذاكرتهم ممارسة كبار السن للأعمال الفنية ينعش ذاكرتهم
أثبتت الدراسة العلمية، التى أجراها فريق من العلماء الأمريكيين فى مركز "مايو الطبى" بمدينة روكستر، على 256 شخصا مسنا تتراوح أعمارهم ما بين 85 و89 عاما ومعرفة نشاطهم وهم فى الخمسين من عمرهم، أن ممارسة أنواع الفن من رسم ونقش على الخشب أو شغل الإبرة بالنسبة للنساء ساعد على خفض نسبة 45% من الاضطرابات الإدراكية لديهم.

وأوضح الدكتور جيمس جالفن أستاذ الأعصاب فى نيويورك، أن ممارسة الفن خاصة الرسم يساعد على تنشيط وإنعاش المخ.. مشيرا إلى أنه يحافظ أيضا على عمل الخلايا العصبية وينمى الخلايا الجديدة ويعمل على ترابط الخلايا العصبية بعضها البعض، مما يحافظ على الذاكرة والنشاط الإدراكى.

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