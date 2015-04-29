للحوامل.. العبى رياضة وكلى خضار وفاكهة لتجنب الإمساك

كثير من النساء تشتكين من تكرار حدوث إمساك خاصة فترة الحمل نتيجة أسباب عديدة منها اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تزيد من تكراره.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن الكثير من النساء تعانين من الإمساك المزمن الذى يزداد خلال فترة الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية التى تساهم فى بطء حركة الأمعاء وبالتالى حدوث الإمساك المتكرر.
>ويستكمل د. عمرو قائلا "يساهم حدوث الإمساك للمرأة الحامل لتعرضها لبعض المشاكل الصحية وأهمها البواسير نتيجة المجهود الزائد الذى تبذله المرأة جراء تكرار الإمساك، كما يؤدى فى بعض الأحيان لحدوث نزيف من فتحة الشرج".
>ويتابع د. عمرو قائلا " هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الحامل مراعاتها لتفادى تكرار حدوث إمساك خلال فترة الحمل وأهمها":
>1)الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على قدر كبير من الألياف مثل الخضروات والفواكه والحرص على تناول طبق السلطة.
>2)الاهتمام بشرب المياه بقدر كاف وكذلك السوائل خاصة اللبن.
>3)ممارسة رياضة مناسبة للحوامل لعمل تنشيط لحركة الأمعاء وبالتالى قلة حدوث الإمساك.
تكرار الإمساك للمرأة الحامل
>قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن الكثير من النساء تعانين من الإمساك المزمن الذى يزداد خلال فترة الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية التى تساهم فى بطء حركة الأمعاء وبالتالى حدوث الإمساك المتكرر.
مضاعفات الإمساك على الحامل
>ويستكمل د. عمرو قائلا "يساهم حدوث الإمساك للمرأة الحامل لتعرضها لبعض المشاكل الصحية وأهمها البواسير نتيجة المجهود الزائد الذى تبذله المرأة جراء تكرار الإمساك، كما يؤدى فى بعض الأحيان لحدوث نزيف من فتحة الشرج".
نصائح وإرشادات ضرورية لتجنب حدوث الإمساك للحامل
>ويتابع د. عمرو قائلا " هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الحامل مراعاتها لتفادى تكرار حدوث إمساك خلال فترة الحمل وأهمها":
>1)الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على قدر كبير من الألياف مثل الخضروات والفواكه والحرص على تناول طبق السلطة.
>2)الاهتمام بشرب المياه بقدر كاف وكذلك السوائل خاصة اللبن.
>3)ممارسة رياضة مناسبة للحوامل لعمل تنشيط لحركة الأمعاء وبالتالى قلة حدوث الإمساك.