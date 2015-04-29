نقص البوتاسيوم فى نظامك الغذائى يعرضك لضغط الدم المرتفع

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من انخفاض مستوى البوتاسيوم فى النظام الغذائى اليومى للإنسان يعرضه بصورة متزايدة للإصابة بضغط الدم المرتفع.

فقد توصل الباحثون إلى أن المراهقات اللاتى يتناولن البوتاسيوم بمعدلات أكثر فى نظامهن الغذائى، كن الأقل عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن تناول 3000 ملليجرام من الملح يوميا أو أكثر، قد لا يكون له أى تأثير سلبى على صحة المراهقات، فى حين أن تلك الفتيات اللاتى يتناولن 2,400 مللجرام يوميا أو أكثر من البوتاسيوم قد ساهم فى خفض ضغط الدم فى نهاية مرحلة المراهقة.

من جانبها، أوصت "منظمة الصحة العالمية" بضرورة أن لا تزيد الحصة المستهلكة من الملح عن 2,000 ملليجرام من الصوديوم يوميا، كما أوصت بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2,300 ملليجرام يوميا بين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين العامين والخمسين عاما.

يذكر أن من بين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطا، والبطاطا الحلوة والموز وصلصة الطماطم، الخضار، والحمضيات والأسماك واللبن والحليب الخالى من الدهون.