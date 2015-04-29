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مخ المرأة يستغرق وقتا طويلا فى التعافى من الارتجاج

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مخ المرأة يستغرق وقتا طويلا فى التعافى من الارتجاج مخ المرأة يستغرق وقتا طويلا فى التعافى من الارتجاج
كشفت دراسة طبية المزيد من الأدلة حول أن مخ النساء قد يجد صعوبة ويستغرق وقتا أكثر فى استعادة الذاكرة والتعافى فى أعقاب التعرض للارتجاج.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتمكن العلماء من معرفة الأسباب وراء بطء التعافى بعد الارتجاج، حيث يستجيب المخ بشكل مختلف عن الرجال، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه قد يكون له علاقة بالاختلافات المتواجدة بالفعل بين الهيئة التشريحية لمخ المرأة والرجل، أو الطريقة التى يتم بها جرح الرجال والنساء عند التعرض للإصابة والارتجاج.

وقال ديف إليمبرج أستاذ الطب النفسى بجامعة "مونتريال" الكندية، إنه لا يمكن علاج النساء مثل الرجال فيما يتعلق بإصابات ارتجاج المخ.

وقد لجأ الباحثون إلى استخدام أشعة الرنين المغناطيسى الوظيفى (fMRI) لمسح مخ قرابة 30 رجلا و30 سيدة تعرض معظمهم للإصابة بارتجاج فى المخ.

وأشارت المتابعة إلى أن أجزاء من المخ المخصصة للذاكرة كانت أكثر نشاطا بين الرجال المصابين بارتجاج فى المخ وأقل نشاطا بين السيدات المصابات.

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