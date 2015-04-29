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عبد الحكيم عبد الناصر يعود للقاهرة الجمعة بعد إجراء جراحة بألمانيا

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قال المهندس سعيد حامد رجال الأعمال المصرى، إن المهندس عبد الحكيم عبد الناصر أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال اللوزتين فى العاصمة الألمانية، عقب شعوره بألم شديد فى الحلق فى الآونة الأخيرة نصحه الأطباء بضرورة التدخل الجراحى.

وأكد المهندس سعيد حامد صديق الأسرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس جمال عبد الناصر، سيعود للقاهرة يوم الجمعة القادمة عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة لاستئصال اللوزتين.

عبد الحكيم عبد الناصر والمهندس سعيد حامد -اليوم السابع -4 -2015
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عبد الحكيم عبد الناصر والمهندس سعيد حامد

عبد الحكيم عبد الناصر ونجله جمال -اليوم السابع -4 -2015
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عبد الحكيم عبد الناصر ونجله جمال


>عبد الحكيم عبد الناصر: علاقة مصر بالخليج تاريخية وممتدة حتى اليوم
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مصر 365

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