إزالة التعديات عن 250 فدانا بمحمية وادى الريان

قامت الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بالتعاون مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية بتنفيذ حملة مفاجئة لإزالة التعديات على محمية وادى الريان، حيث تمت إزالة التعديات على 520 فدانا بالمنطقة المجاورة للبحيرة الكبرى، فى إطار توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بضرورة التصدى للمخالفات والتعديات على المحميات.

وكانت إدارة محمية الريان قامت برصد مجموعة من التعديات على بعض المناطق بالمحمية وقامت على الفور باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحديد مناطق التعديات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأحدث طرق تحديد المساحة باستخدام الإحداثيات الدقيقة وصدرت ضدهم قرارات إزالة إدارية وكذلك أحكام قضائية.

وأكد خالد فهمى أنه وفور صدور القرارات ومخاطبة الجهات المعنية كانت استجابة سريعة من المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم والسيد مدير أمن الفيوم وتم تشكيل قوة برئاسة رئيس مجلس المدينة وبمشاركة هيئة أملاك الدولة، وتوجهت القوة بمصاحبة المحمية إلى أماكن التعديات وبصحبتها لوادر وجرارات ومدرعات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وأوضح وزير البيئة أن الحملة أنجزت إزالة 25 حالة تعدٍ على مساحة 520 فدانا، حيث تمت إزالة المبانى والتشوينات والزراعات المخالفة وأدوات الرى والتحفظ عليها وكذا ردم قنوات الرى والآبار المصاحبة لها.

والجدير بالذكر أن إدارة المحمية قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من الحفاظ على أراضيها وما تحويه من موروثاتنا الطبيعية التى تعرضت لكل أشكال التعدى المختلفة.