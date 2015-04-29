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زيادة حركة تداول الشاحنات والحاويات فى ميناء الإسكندرية

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زيادة حركة تداول الشاحنات والحاويات فى ميناء الإسكندرية زيادة حركة تداول الشاحنات والحاويات فى ميناء الإسكندرية
شهدت حركة تداول الشاحنات والحاويات بميناء الإسكندرية زيادة وارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجة استخدام أحدث النظم الالكترونية فى عمليات إنهاء الأوراق والمستندات الجمركية للشاحنات، وتفريغ وشحن مختلف أنواع البضائع بالميناء.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش، إن 9668 شاحنة تحتوى على بضائع عامة دخلت وخرجت من الميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن مغادرة 400 شاحنة تحمل حوالى 12 ألف طن قمح من الميناء فى طريقها إلى المطاحن بعدة محافظات.

وأشار إلى أن عدد السفن بمنطقتى المخطافين الداخلى والخارجى يبلغ 31 سفينة، وإجمالى عدد البواخر والسفن الموجودة بالميناء والراسية على الأرصفة يبلغ 113 باخرة تحمل أعلام دول مختلفة.

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