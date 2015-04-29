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زراعة الشرقية تزيل مشاتل الأرز المخالفة بمركز بلبيس

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زراعة الشرقية تزيل مشاتل الأرز المخالفة بمركز بلبيس زراعة الشرقية تزيل مشاتل الأرز المخالفة بمركز بلبيس
قامت مديرية الزراعة بالشرقية، بحملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بمركز بلبيس، مستخدمة المبيد الحشرى بإشراف المهندس علاء عفيفى مدير المديرية.

وتمكنت الحملة من حرق عدد من مشاتل الأرز بالمبيد بمساحة حوالى 21 قيراطا "أرز بدار" قريتى الجوسق وحفنا، وذلك بالتنسيق مع مديرتى الرى والزراعة.

كانت خصصت الشرقية، مساحة 176 ألفا و401 فدان لزراعة لموسم زراعة الأرز لهذا العام موزعة على مراكز المحافظة عدا ثلاثة مراكز " بلبيس، مشتول السوق، منيا القمح" إضافة لجزء من مركز الزقازيق وأبو حماد، وذلك طبقا لتعليمات وزارة الرى والأجهزة المسئولة بعدم زراعة الأرز بالأراضى التى تقع على مسافة 80 كيلو من القاهرة منعا للسحابة السوداء التى تغطى سماء القاهرة بسبب حرق قش الأرز فى موسم الحصاد.

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مصر 365