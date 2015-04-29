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محافظ أسيوط يلتقى وفد هيئة التخطيط العمرانى لمناقشة مشروع المدن المستقبلية

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محافظ أسيوط يلتقى وفد هيئة التخطيط العمرانى لمناقشة مشروع المدن المستقبلية محافظ أسيوط يلتقى وفد هيئة التخطيط العمرانى لمناقشة مشروع المدن المستقبلية

أسيوط- ضحا صالح- هيثم البدرى

التقى المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بوفد من الإدارة المركزية لهيئة التخطيط العمرانى بحضور الدكتورة فهيمة الشاهد رئيس الإدارة المركزية للقطاعات التفصيلية والدكتور خالد العربى الأستاذ بجامعة برلين الألمانية، حيث تمت مناقشة المخططات التفصيلية الحديثة لمدينة أسيوط ضمن مشروع التخطيط السريع "برنامج المدن الكبيرة المستقبلية" وهو مشروع ممول من الألمانية.
>وقال محافظ أسيوط أن المشروع يقوم بإعداد وتنفيذ مخططات وإعداد مشروعات لمدينة أسيوط بناء على أحدث أدوات ونظم التخطيط وتحليل الموارد العالمية المصممة طبقا للاحتياجات والسياق المحلى لمدينة أسيوط.
>وأكد الدكتور خالد العربى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بمشاركة جامعات ومراكز البحوث الألمانية فى مجال التخطيط والبيئة ونظم المعلومات وإدارة الموارد تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
>ويتم التنسيق لهذا المشروع بالتعاون والمشاركة مع محافظة أسيوط والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتستمر مدة المشروع من أربع إلى خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2014 لعرض ومناقشة مدخلات ونواتج المشروع وتكاملها مع مخططات التنمية لمدينة أسيوط ومناقشة احتياجات وأولويات مدينة أسيوط تجاه البيئة وإدارة موارد الطاقة والبنية التحتية ومناقشة أدوار وأساليب مشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدنى فى محافظة أسيوط.

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