محافظة القاهرة تبدأ أعمال ترميم وصيانة "أسدى" كوبرى قصر النيل

شنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع إدارة صيانة الأصول والآثار التابعة لشركة المقاولون العرب اليوم الأربعاء، حملة موسعة لتطوير وتنظيف "أسدين" كوبرى قصر النيل وإزالة العبارات المكتوبة على قواعد والجدران.

وفى نفس السياق، تواصل محافظة القاهرة أعمال تطوير وتجميل النصب التذكارى بالحديقة الوسطى لميدان التحرير، ويأتى ذلك فى إطار العمليات الموسعة التى تقوم بها المحافظة لتطوير الميادين المختلفة والأماكن التاريخية بمنطقة وسط القاهرة.



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